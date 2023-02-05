وكالة عدل تعرض 65 محلا للبيع في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، عن البيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة لـ65 محل تجاري في ولاية الجزائر.

وحسب بيان لوكالة عدل، يتم البيع لكل محل على حدى، ويتعلق الأمر بالمحلات المتواجدة بحي 1500 مسكن عدل عين المالحة.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى موقع” حي 416 مسكن عدل عمارة –الطابق الاول _ جسر قسنطينة -عين النعجة ” لسحب دفتر الشروط.

فيما حدد أخر اجل لإيداع العروض باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 بمقر المديرية الجهوية الجزائر شرق “حي 416مسكن_ جسر قسنطينة -عين النعجة”.

وسيكون فتح الأظرف في جلسة علنية بنفس المقر وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي على الساعة 13:00.

ودعت الوكالة، للحصول على المزيد من المعلومات التقرب من المصلحة التجارية للمديرية الجهوية للجزائر شرق.