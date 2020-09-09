وكالة عدل تعلن بيع محلات بحي 600 مسكن في تلمسان

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره، عن بيع 34 محلاّ عن طريق المزايدة وبالتّعهدات المختومة، بحي 600 مسكن عدل في تلمسان.

وحسب بيان للوكالة، فبإمكان المواطنين المهتمّين بشراء هذه المحلاّت، ذات الطّابع التجاري “عبر محلاّت منفردة” والخدماتي، التّقدم لأجل سحب دفتر الشّروط، إلى مديرية المشاريع للوكالة الكائنة بحي 52 مسكن عدل، بعمارة 3 منصورة في تلمسان.

وحدّد أجل سحب دفتر الشّروط بـ15، ابتداء من تاريخ صدور إعلان البيع في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00.

على أن تتم عملية فتح الأظرفة في جلسة علنية في اليوم الـ15 على الساعة 14.00.