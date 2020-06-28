وكالة عدل تعلن عن الشروع في تسديد فواتير الإيجار الشهري المؤجلة بالتقسيط

أعلنت وكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل اليوم الأحد عن الشروع في تسديد فواتير الإيجار الشهري المؤجلة بالتقسيط.

ووفق بيان وكالة عدل فإن هذا الإجراء جاء طبقا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة ومراعاة لظروف المكتتبين بسبب كورونا وحلول عيد الأضحى.

واوضحت عدل أن التسديد بالتقسيط يكون عبر تسوية فاتورة كل شهر مع ربع قيمة فاتورة شهر مؤجلة

واضاف البيان أنها ستستمر بنفس الطريقة الى غاية تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير،الى غاية جوان من العام المقبل.

وللتوضيح وضعت الوكالة مايلي:

فاتورة شهر جوان سنة 2020 + 25 % من فاتورة مارس سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر جويلية سنة 2020 + 25% من فاتورة مارس سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر اوت سنة 2020 + 25% من فاتورة مارس سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر سبتمبر سنة 2020 + 25% من فاتورة مارس سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر اكتوبر سنة 2020 + 25 % من فاتورة أفريل سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر نوفمبر سنة 2020 + 25 % من فاتورة افريل سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر ديسمبر سنة 2020 + 25% من فاتورة افريل سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر جانفي سنة 2021+ 25% من فاتورة افريل سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر فيفري سنة 2021 + 25% من فاتورة ماي سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر مارس سنة 2021 + 25% من فاتورة ماي سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر افريل سنة 2021 + 25% من فاتورة ماي سنة 2020 المؤجلة

فاتورة شهر ماي سنة 2021 + 25 % من فاتورة ماي سنة 2020 المؤجلة

وإختتم البيان، بدعوة قاطني احياء عدل، بالتقرب إلى المصالح المختصة، لأجل تسوية وضعية الفواتير.