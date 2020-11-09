وكالة “عدل” تعلن عن بيع محلات بحي 2000 مسكن المدينة الجديدة سيدي عبدالله

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن بيع بالمزايدة محلات ذو طابع تجاري وعددها 94 تتواجد بحي 2000 سكن.

وحسب إعلان عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن محلات تتواجد بحي 2000 وحدة سكنية قطعة 31-32-33 المدينة الجديدة سيدي عبدالله.

وتفيد الوكالة، أنه بإمكان المواطنين الرّاغبين في التقدم لسحب دفتر الشروط، الاطلاع على مضمون الإعلان في جريدة ” المساء”.

كما يمكنهم الإطاع على الإعلان بالتوجه إلى مقر المديرية الجهوية لوكالة “عدلط الجزائر غرب الكائنة بالعنوان التالي:

حي 540 مسكن ” عدل” بركتني عمارة – د – البليدة الجزائر .

و حدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بخمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية.

وتنظم عملية فتح الأظرفة، في جلسة علنية بمقر المديرية الجهوية لوكالة عدل الجزائر غرب ، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00 زوالا.