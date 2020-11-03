وكالة عدل تعلن عن بيع محلات في حي 1300 مسكن بوهران

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن بيع محلات بحي 1300 مسكن بعين البيضاء في ولاية وهران.

وعرضت وكالة عدل للبيع بالمزايدة، 116 محلا ذو طابع تجاري ومهني، تتواجد بـ”الموقع 5″ عين البيضاء ببلدية السانية في وهران.

وأفادت وكالة عدل، أنه بإمكان المواطنين الرّاغبين في التقدم لسحب دفتر الشروط، التوجه إلى مقر المديرية الجهوية بوهران الكائنة في:

حي 1377 مسكن ” عدل” عمارة 23 بئر الجير – ولاية وهران.

وحددت الوكالة آخر أجل لسحب دفتر الشروط بخمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية.

وستنظم عملية فتح الأظرفة، في جلسة علنية بمقر المديرية الجهوية للوكالة، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض.