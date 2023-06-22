وكالة عدل تعلن عن بيع 44 محل في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) يوم الخميس، في بيان لها، عن بيع محلات بحي 1500 مسكن بسيدي عبد الله ولاية الجزائر.

وجاء في البيان، أن “الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، تعلم المواطنين المهتمين بشراء محلات تجارية ، المنجزة في إطار برنامج بيع بالإيجار لولاية الجزائر، أنها تعرض بالمزايدة و بالتعهدات المختومة ل44 محلات ذات إستعمال تجاري المحلات متواجدة بحي 1500 مسكن بسيدي عبد الله ولاية الجزائر.”

كما دعت الوكالة المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة، إلى التقرب إلى مقر المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق المتواجدة بحي 416 مسكن عدل عمارة E الطابق الأول جسر قسنطينة –عين النعجة ولاية الجزائر.

وأشارت الوكالة إلى أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى ذات المديرية المذكور عنوان مقرها أعلاه وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في جريدة المساء على الساعة 12:00 منتصف النهار.

أما عن أخر أجل لإيداع العروض فقد حدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان من الساعة 08:00 إلى الساعة 12.00 بمقر المديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق.

وبخصوص فتح الأظرف، فإنه سيكون في جلسة علنية في مقر المديرية الجهوية وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13:00.