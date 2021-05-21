وكالة “عدل”: تعليمات صارمة بتسريع وتيرة إنجاز السكنات.. وإنهاء مهام المدراء المخالفين

أعطى المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة “عدل“، فيصل زيتوني، تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكنات.

وأفاد بيان للوكالة، أن زيتوني ترأس إجتماعا تنسيقيا مع المدراء الجهويين للوكالة من أجل الكشف عن وتيرة أشغال السكنات.

وجرى الإجتماع بمقر المديرية العامة للوكالة بحضور المدراء الجهويين لكل من وهران، قسنطينة، عنابة، تيارت، الجزائر غرب والجزائر شرق والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بالوكالة.

وقال زيتوني، “أنه على كل مدير تحمل مسؤوليته خاصة ما يتعلق بآجال تسليم السكنات والإلتزام بالتعهدات التي قدموها أمام وزير السكن خلال لقائهم به”.

كما أمر المدراء الجهويين “بمعالجة العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال وايجاد حلول فعلية”، بالتنسيق مع مختلف مصالح المعنية (سونلغاز، الجزائرية للمياه، مديريات التعمير و الهندسة المعمارية، رؤساء المشاريع، مكاتب الدراسات، مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء).

وأكد زيتوني، أنه “في حال عدم الإلتزام بتعهداتهم أو التماطل في تنفيذ التعليمات المسداة ستتخذ في حق كل مدير جهوي إجراءات صارمة قد تصل إلى إنهاء المهام”.

وأشار البيان إلى أن المدراء الجهويين لوكالة “عدل” كانوا قد تعهدوا أمام وزير السكن والمدير العام لوكالة عدل بتسليم عدد معتبر من سكنات البيع بالإيجار، مشيرا إلى أن إجتماع اليوم جرى بتعليمات من وزير السكن و العمران والمدينة.