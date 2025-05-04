وكالة “عدل” تكشف عن آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، أنه تم تحديد تاريخ 20 ماي 2025. كآخر أجل للانتهاء من عملية تفعيل الحسابات و تحميل الملفات للمسجلين في برنامج “عدل 3”.

كما أشارت الوكالة، أنه تم تذكير المتأخرين بتاريخ 15 أفريل الفارط بالولوج إلى المنصة www.aadl.dz لإتمام الإجراءات اللازمة.

ودعت الوكالة المتأخرين إلى ضرورة استكمال هاته العملية قبل استنفاذ الوقت المتبقي من التاريخ المحدد أعلاه.