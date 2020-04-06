وكالة عدل: تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء

يعلم فرع التسيير العقاري التابع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أصحاب سكنات عدل، بأنه تم تمديد آجال تسديد فاتورة الايجار والأعباء.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم تمديد آجال تسديد فاتورة الايجار و الاعباء، لمدة شهر أخر عن الموعد المقرر.

ويهدف هذا القرار للتقليص من عملية تنقل الأشخاص وكإجراء وقائي للحفاظ على زبائنها من انشار وباء كورونا.

وجاء القرار، للحفاظ على صحة المنتسبين وقاطني سكناتها، وتماشيا مع قرارات وتعليمات السلطات العليا البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية القاضية بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها حماية صحة المواطن والمجتمع من تفشي جائحة كورونا.

ومددت وكالة عدل آجال دفع الاشتراكات الشهرية، تجنبا لأي احتكاك من شأنه نقل أو تناقل هذا الوباء.

بالاضاقة الى ايمان الوكالة بضرورة الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، يضيف البيان.