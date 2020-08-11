وكالة عدل توجه إعذارات للمؤسسة المنجزة لمشاريع بومرداس

وجّهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إعذارات لمؤسسة SARL E.T.T.R.B التي تتولى انجاز مشاريع في ولاية بومرداس.

وحسب بيان لذات المؤسسة، تأتي هذه العملية حرصا على الدّفع بوتيرة الأشغال في المشاريع المنطلقة التي سجلّت تأخرا في الإنجاز بسبب تماطل مؤسسات الإنجاز.

ويتعلق الأمر بمشاريع 488 وحدة سكنية بحمادي، و912 و588 وحدة سكنية بأولاد موسى، و412 وحدة سكنية بخميس الخشنة.

وأعذرت الوكالة مؤسسة انجاز المشاريع المذكورة، من أجل اتخاذها جميع الإجراءات اللاّزمة و الضرورية لإعادة الانطلاق الفعلي لأشغال الورشات3.

بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة، وفقا لمخطط تنفيذ الأشغال.

وألزمت الوكالة من خلال هذا الاعذار، مؤسسة SARL E.T.T.R.B، بوضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين، لتصحيح النقائص وتدارك التأّخر المسجّل في تقدم الأشغال.

وأمهلت “وكالة عدل” مؤسسة الانجاز 8 أيامـ لأجل تنفيذ مقتضيات الإعذار، و إلاّ ستتخذ الوكالة جميع الإجراءات القانونية اللاّزمة.