وكالة عدل توجه إعذارا لمؤسسة إنجاز 6000 مسكن في قسنطينة

وجهت وكالة عدل، إعذارا أولا للشركة الصينية “مجمع أشغال البناء لانهوي”، المشرفة على أشغال انجاز 6000 وحدة سكنية بموقع الرتبة في قسنطينة.

وحسب بيان للوكالة، أعذرت عدل الشركة الصينية بسبب توقيفها الأشغال وإهمالها للورشة، و بسبب الإنعدام التام للموارد البشرية، والمادية ومواد البناء بموقع المشروع، بينما انتهت الآجال التعاقدية.

و أمهلت الوكالة في الإعذار الصادر اليوم الثلاثاء، الشركة، 8 أيام لأجل تنفيذ مقتضياته، وتتمثل فيما بلي:

استئناف انجاز الأشغال المتبقية و تسريع وتيرة العمل لاستدراك التأخر المسجل.

رفع التحفظات من أجل الشروع في عملية التسليم المؤقت للمشروع في أقرب الآجال.

تدعيم الورشة بالوسائل البشرية، العتاد و مواد البناء اللازمة.

وتعلم الوكالة، الشركة، أنه في حالة عدم التزامها، سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الردعية طبقا للشروط المنصوص عليها في الصفقة خاصة فسخ صفقة الإنجاز على عاتق الشركة.