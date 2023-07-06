وكالة عدل توجه إعذارا لهذه الشركة

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، إعذار أول لشركة “SARL RABHI TRAVAUX BATIMENTS” الكائن مقرها الإجتماعي بعمارة رقم 02 حي بوشاشي شعبات مفتاح ولاية البليدة.

وحسب بيان للوكالة، يتعلق الأمر بصاحب الصفقة رقم 68/م ج ج غ /2023 المصادق عليها 19/04/2023. المتعلقة بإنجاز 150/750 مسكن بجميع هياكل الدولة مع محلات ذات طابع تجاري ومهني. وحجابة مع أشغال الطرقات المختلفة بسيدي غيلاس، ولاية تيبازة.

وجاء هذا الإعذار بمقتضى للأمر بالخدمة رقم 01 المبلغ للشركة بتاريخ 19/04/2023. المتعلق ببدأ أشغال والإرسالية رقم 1984/م ج ج غ/عدل/2023 بتاريخ 16/05/2023. المتعلق بتنصيب الورشة في المشروع دون أي تأخير. والتي لم يتم إتخاذ أي إجراء بشأنها إلى غاية يومنا هذا.

بالإضافة إلى الغياب التام للشركة عن الموقع والإرسالية 131/ق ت م /م ج ج غ / عدل / 2023 ). ردا على لإرسالكم مع الاخذ بعين الإعتبار، ما تم الاتفاق عليه في دفتر الشروط.

وعليه تقرر توجيه إعذار ثاني لشركة ” SARL RABHI TRAVAUX BATIMENTS “، ويلزمها بتنصيب الورشة في الموقع. وتسييج الموقع وتنصيب فريق أمني، وإرسال مخطط تثبيت الموقع للمصادقة عليه.

وأضاف البيان، أنه وفي حالة عدم إمتثال الشركة لتعليمات هذا الإعذار في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ أول نشر في جريدة المساء اليومية أو إحدى الصحف اليومية الوطنية. فإن الوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره مضطرة لإتخاذ جميع الإجراءات القسرية و ذلك طبقا للنظام المعمول به.