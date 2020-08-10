وكالة عدل توجه اعذارا ثانيا لمؤسسة إنجاز مشروع فايزي بالعاصمة

وجّهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اعذارا ثانيا لمؤسسة انجاز موقع فايزي ببرج البحري ولاية الجزائر، قبل التّوجه إلى فسخ الصفقة معها.

وحسب بيان للوكالة، اليوم الإثنين، تأتي هذه العملية في إطار متابعتها الدّائمة لوضعية الأشغال لمشاريع عدل، وبعد التأخر الذي سجّلته بذات الموقع.

الإعذار الذي نشر في الصحافة الوطنية، يتضمن مطالبة مؤسسة الإنجاز بتدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية و تموينها بمواد البناء.

ووضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص و تدارك التأخر في تقدم الأشغال لأجل تسليم المشروع في أقرب الآجال.

و طالبت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مؤسسة الانجاز، بإعادة السّير بالأشغال حسب المعايير التقنية والفنية المتعامل بها، مع رفع جميع تحفظات الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات ” CTC”

وأمهلت الوكالة مؤسسة الإنجاز “SGE”، مدّة ث8 أيام لأجل تنفيذ مقتضيات الإعذار، وفي حالة انقضاء الآجال دون التزامها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللاّزمة.

وتلقت ذات المؤسسة إعذارا أولا بتاريخ 19 جانفي 2020 نشر عبر الصحافة الوطنية إلا انها لم تلتزم بتطبيق مضمونه، ما أثر على وضعية الأشغال في موقع فايزي.

وهو ما دفع بالوكالة إلى اللّجوء لإعذارها مرة أخرى، قبل مباشرة إجراءات فسخ الصفقة.