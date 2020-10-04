وكالة عدل توجّه إعذار أوّل لشركة إنجاز مشروع 2000 مسكن بحي 18 بسيدي عبد الله

وحسبما أفادت به الوكالة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن هذا الإعذار، جاء بعد الإعذار الكتابي المرسل إليها بتاريخ 2 سبتمبر الفارط.

وهذا بعد تقرير مدير القطب بالنيابة بتاريخ 29-09-2020، الذي يشير إلى عدم التزام الشركة بتعليمات صاحب المشروع.

بالإضافة إلى العوائق التي تسببها والتي تمنع السير الحسن لأشغال الطرق والشبكات المختلفة.

إلى جانب بطئ أشغال البناء الثانوية والنقص في الموارد البشرية و المادية بالورشة، وعدم احترامها لبرنامج الأشغال.

وكذا عدم وجود أدنى إجراءات السلامة في الورشة.