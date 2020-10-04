وكالة عدل توجّه إعذار أوّل لشركة إنجاز مشروع 2000 مسكن بحي 18 بسيدي عبد الله

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عدل، إعذارا أوّلا لشركة GURBAG INSAAT MUHRDISLIK MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S/TURQUE.
والمكلّفة بإنجاز 2000 وحدة سكنية بحي 18 المدينة الجديدة سيدي عFد الله في ولاية الجزائر.
وحسبما أفادت به الوكالة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن هذا الإعذار، جاء بعد الإعذار الكتابي المرسل إليها بتاريخ 2 سبتمبر الفارط.
وهذا بعد تقرير مدير القطب بالنيابة بتاريخ 29-09-2020، الذي يشير إلى عدم التزام الشركة بتعليمات صاحب المشروع.
بالإضافة إلى العوائق التي تسببها والتي تمنع السير الحسن لأشغال الطرق والشبكات المختلفة.
إلى جانب بطئ أشغال البناء الثانوية والنقص في الموارد البشرية و المادية بالورشة، وعدم احترامها لبرنامج الأشغال.
وكذا عدم وجود أدنى إجراءات السلامة في الورشة.
وطالبت الوكالة من الشركة تنصيب فرق عمل متتالية بالورشة تعمل بنظام التداول 8/2 ، لضمان عمل دائم بالورشة.
إتخاد جميع الإجراءات اللاّزمة من أجل فتح ورشات الأشغال الثانوية في جميع العمارات لإتمام الأشغال ب 831/ 2000 مسكن )تجزئة 6-7-8) ، وذلك قبل تاريخ 30-10 -2020
– رفع العوائق المتسبّبة في تعطيل أشغال الطرق و الشبكات المختلفة.
– أخذ جميع الإجراءات اللاّزمة من أجل ضمان أمن الورشة و العمال.
ونوهت الشركة أنه في حال عدم إمتثال شركة الإنجاز للتعليمات في الآجال المحدّدة، ستلجأ الوكالة إلى إتحاذ جميع الإجراءات القصرية وفقا للتنظيم المعمول به.
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