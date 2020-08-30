وكالة “عدل” توضح حول الصور المتداولة بموقع 2600 وحدة سكنية بالرتبة في قسنطينة

نشرت الصفحة الرسمية لوكالة عدل توضيحات حول ما تم تداول من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صور بموقع 2600 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار الرتبة قسنطينة.

وقالت الصفحة الرسمية ان اشخاص يتهمون وكالة عدل ومكاتب الدراسات بالتقصير في انجاز المشاريع في محاولة يائسة منهم لزرع البلبلة والشك وسط مكتتبي عدل، حيث أن هؤلاء الدخلاء على وكالة عدل ومكتتبيها لم يعجبهم تقدم الاشغال و الحركية والدينامكية التي عرفتها مشاريع عدل في مختلف ولايات الوطن الامر الذي دفع بهم الى اللجوء الى مثل هذه الممارسات بهدف تشويه صورة وكالة عدل.