وكالة عدل توقّع بروتوكول إتفاق مع “سيّال” لتزويد أحيائها بالماء الشروب وتفادي الإنقطاعات

وقّعت اليوم الأربعاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بروتوكول إتفاق مع شركة المياه والتطهير للجزائر سيال SEAAL، يتضمن التّكفل بتسيير هياكل الموارد المائية بالمواقع السكنية لأحياء عدل.

وحسب بيان للوكالة، فقد وقّع الاتفاق المدير العام للوكالة محمد طارق بلعريبي والمدير العام لسيال كابي بال بريس، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بحظور المدير العام المساعد لفرع التسيير العقاري رشيد بلاس.

وأضاف البيان، أن البروتوكول يشمل الإتفاق على ولايتي الجزائر وتيبازة، ويأتي تتويجا للإتفاقيات المبرمة ما بين وزارتي السكن والعمران والمدينة ووزارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تحسين خدمات التزويد بالمياه الشروب ومواجهة الإنقطاعات المتكررة في أحياء عدل.

كما ينص البروتوكول على التكفل بتسيير هياكل التزويد بالمياه في الأحياء السكنية عدل، أعمال الصيانة، المتابعة والتدخل، استغلال خزانات المياه و المضخات وشبكات توصيل المياه الشروب.