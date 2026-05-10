وكالة عدل تُطلق عملية كبيرة لبيع المحلات

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عملية كبيرة لبيع المحلات، عبر عدة ولايات من الوطن.

وأعلنت الوكالة، عبر بيان لها، عن البيع بالمزاد العلني لـ48 محلا ذا إستعمال تجاري وخدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 100 مسكن، بسيدي عكاشة في الشلف.

كما أعلنت وكالة عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ27 محلا ذا إستعمال تجاري وخدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات الاجتماعية تساهمية الكائنة بحي 282 مسكن “اجتماعي تساهمي”، بولاية وهران.

وطرحت الوكالة أيضا، عملية بيع بالمزاد العلني لـ163 محلا ذا إستعمال تجاري. منجزة في إطار برنامج سكنات الاجتماعية تساهمية الكائنة بحي 510 مسكن بوخضرة 3 البوني في ولاية عنابة.

كما أعلنت الوكالة، عن البيع بالمزاد العلني لـ3 محلات ذات إستعمال تجاري. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 300 مسكن “البيع بالإيجار” سيدي لخضر، في ولاية عين الدفلى.

ووضعت عدل، 15 محلا ذا إستعمال تجاري، منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار، للبيع بالمزاد العلني، بحي 2500 مسكن “البيع بالإيجار” الموقع 02 مفتاح، في البليدة.

فيما أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ52 محلا ذا إستعمال تجاري. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 4000/1500 مسكن “البيع بالإيجار”، بمفتاح في البليدة.

بالإضافة إلى طرح 59 محلا ذا إستعمال تجاري، للبيع بالمزاد العلني. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 3750/2000 مسكن “البيع بالإيجار”، بمفتاح في البليدة.

وطرحت وكالة عدل، 26 محلا ذا إستعمال تجاري، للبيع بالمزاد العلني. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 1200 مسكن “البيع بالإيجار” ببوسماعيل بولاية تيبازة.

كما أعلنت الوكالة، عن البيع بالمزاد العلني لـ68 محلا ذا إستعمال تجاري. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 1700 مسكن “البيع بالإيجار”، بتيبازة.

في حين، أعلنت عدل، عن البيع بالمزاد العلني لـ218 محلا ذا إستعمال تجاري و1 خدماتي. منجزة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الكائنة بحي 1350 مسكن “البيع بالإيجار”، ببوسماعيل، في تيبازة.

