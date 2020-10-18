وكالة عدل تُعلن عن بيع محلات بحي 1163 ببوخصرة في عنابة

تعلن وكالة عدل، عن بيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة، لـ34 محلا ذو طابع تجاري ومهني، تتواجد ببوخصرة 3/1163 مسكن عدل ببلدية البوني في عنابة.

وحسب بيان للوكالة، بإمكان المواطنين الرّاغبين في المشاركة في المزايدة، التقرب إلى المديرية الجهوية للوكالة بولاية عنابة، بغرض سحب دفتر الشروط.

وأضاف البيان، أنه قد تم تحديد آخر أجل لسحب دفتر الشروط، بخمسة عشر يوما ابتداء من أوّل صدور للإعلان في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00.

وحدّد آخر أجل لتقديم العروض باليوم الخامس عشر، ابتداء من أوّل صدور للإعلان في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00.

هذا وستتم عملية فتح الأظرفة في جلسة علنية في نفس اليوم، على الساعة 14.00 زوالا، يضيف البيان.