وكالة “عدل” تُوجه إعذار أوّل لشركة “E . T .B SAHNOUNE ABDELHAK”

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عدل، إعذارا أول لشركة “E. T. B SAHNOUNE ABDELHAK” مقرها بحي 12مسكن. طريق بئر الصنب ولاية برج بوعريريج.

وقد وجهت وكالة عدل الإعذار للشركة اليوم 12/03/2023 وهي المكلفة بإنجاز 500 مسكن بيع بالإيجار بجميع هياكل الدولة مع محلات ذات طابع تجاري وخدماتي. ومساكن للبوابين مع اشغال الطرقات ومختلف الشبكات “الشبكات الثلاثية”، بموقع 400 مسكن قردوة و100 مسكن زغاية ،ولاية ميلة.

كما جاء الإعذار بناءا على عدة تقارير منها الأمر بالخدمة رقم 01 متضمن اشعار ببدء الاشغال المؤرخ 04/11/2021. والمصادق عليه من قبل الشركة بتاريخ04/11/2021. والأمر بالخدمة رقم 02 المؤرخ والمصادق عليه بتاريخ 06/12/2021 المتضمن الإشعار بوقف الأشغال لسبب عدم المصادقة على مخططات الإنجاز.

بالإضافة كذلك إلى الأمر بالخدمة رقم 03 المؤرخ والمصادق عليه من قبل المؤسسة بتاريخ 06/02/2022 المتضمن إستئناف الأشغال. بالإضافة إلى التقارير اليومية والمحاضر المحررة في الورشة من طرف رئيس المشروع الذي يطلب من خلالها للمؤسسة المعنية القيام بتدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والوسائل المادية. وتحسين جودة الاشغال ومختلف التعهدات غير الملتزم بها من طرف المؤسسة. والتأخر المعتبر والمسجل في تقدم الأشغال مقارنة من الآجال التعاقدية. بحيث أن نسبة إستهلاك آجال الإنجاز وصلت إلى 63.55 بالمئة.

كما وجهت عدل إعذارا للشركة من أجل إتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة تقدم الأشغال موضوع الصفقة.

وتدعيم الورشة بالموارد البشرية والمادية. بالإضافة كذلك إلى تموين الورشة بمختلف مواد البناء. خاصة اللازمة لإتمام أشغال هياكل الدولة الثانوية.

ناهيك عن وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجلة وتدارك التأخر المسجل في تقدم الاشغال. وتطبيق نظام المناوبة 8*3 كحد أدنى في الورشة. وفي حالة عدم الامتثال للتعليمات في آجال لا تتعدى 08 أيام انطلاقا من أول ظهور لهذا الإعذار. فإن الوكالة تكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القصرية وذلك طبقا للنظام المعمول به.

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