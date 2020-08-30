وكالة عدل.. مجهولون يخربون مصعد عمارة ببير الجير في وهران

سجّلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عملية تخريب مصعد العمارة 6 بحي 1063 مسكن ببير الجير في ولاية وهران.

وجاء ذلك، بعد إقدام مجهولين على سكب مادة كيميائية خطيرة “L’acide”، تسبّبت في إحراق أجزاء من المصعد وتعطيله.

وتأسفت الوكالة، عبر بيان لها، لتعليقات على الفيسبوك مقصودة، والتي ترجع سبب وقوع الحادث إلى غياب فرع التسيير العقاري بالحي.

موضحة أن هذا الأخير تولى سابقا إصلاح عطب في المصعد و إعادة تشغيله، غير أنّه مباشرة فور توقف مؤقت له تم تسجيل هذا الحادث.

و بناء على ذلك، قدم التسيير العقاري شكوى ضد مجهول، على أساس إلحاق أعمال تخريبية بالمصعد، على أن يتولى إعادة اصلاحه في قريب الآجال.