وكالة فارس: الهجوم الإيراني صمم على مراحل عدة

أفادت وكالة فارس الإيرانية، اليوم السبت، عن مصدر مطلع إن الهجوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة صمم على مراحل عدة وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف.

وكانت هيئة البث العبرية، قدكشفت نقلا عن مسؤولين صهاينة، أن إيران بدأت هجومها المرتقب عبر إطلاق عشرات المسيرات باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، دانيال هاغاري إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، على حد قوله.

وأضاف هذا الأخير، أن الجيش سيحاول منع وصول المسيرات الإيراني وسيتعامل معها فور وصولها، منبها الى أن الدفاع لن يكون 100%.

وتابع، ان خدمات “جي.بي.إس” غير متاحة في مواقع عدة وتم التشويش عليها بشكل مركز ومؤقت.

وحسب ما كشفته القناة 12 فإنه، من المتوقع أن تصل المسيرات الإيرانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عند الساعة الثانية صباحا.