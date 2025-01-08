وكالة “كناص” الجزائر تدعو أرباب العمل إلى التصريح السنوي بالأجور والأجراء

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة ولاية الجزائر، عن إطلاق حملة تحسيسية إعلامية موجهة لأرباب العمل. تدعوهم إلى تقديم التصريح السنوي بالأجور والأجراء “DAS 2024” قبل الموعد النهائي المحدد في 31جانفي 2025.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإلتزام بالآجال القانونية واستغلال التسهيلات التي توفرهاالبوابة الرقمية الحديثة. كما تضع “كناص” تحت تصرف أرباب العمل بوابة إلكترونية مخصصة للتصريح السنوي، متاحة على مدار الساعة عبر الرابط www.télédéclaration.dz. حيث يتيح هذا النظام الإلكتروني تقديم التصريحات بسهولة وأمان. مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء التي قد تحدث أثناء التصريحات التقليدية. كما يضمن التصريح الإلكتروني حماية البيانات وسرعة معالجة الملفات. مما يعكس إلتزام كناص بتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة.

كما تستهدف الحملة أرباب العمل الذين لا يزالون خارج الإطار القانوني، مما يعرض موظفيهم وأنشطتهم للخطر ويضر باستدامة نظام الاشتراكات الاجتماعية.

وذكّر الصندوق أرباب العمل بأن الالتزام بتقديم التصريح السنوي هو مسؤولية قانونية تضمن استمرارية نظام الضمان الاجتماعي. في حال عدم احترام الآجال المحددة ، سيتم فرض غرامات تشمل زيادة بنسبة 15% على الاشتراكات غير المسددة. بالإضافة كذلك إلى غرامة شهرية بنسبة 5%.

وفي إطار دعم الحملة، قامت وكالة الجزائر بتعزيز تواصلها الرقمي من خلال موقعها الرسمي www.cnas.dz .وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إرسال رسائل تذكيرية دورية عبر البريد الإلكتروني. بهدف مرافقة أرباب العمل وتقديم الإرشادات اللازمة لتسهيل عملية التصريح.

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