وكالة “كناص” الجزائر تطلق حملة تحسيسية حول التصريح السنوي بالأجور والأجراء

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، عبر وكالاته، حملة تحسيسية موجهة لأرباب العمل حول التصريح السنوي بالأجور والأجراء. إلى جانب التعريف بخدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تم إطلاقها مؤخرا.

وقالت صفية بوسيالة، مديرة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكالة الجزائر. أن هذه الحملة السنوية الممتدة من 1 إلى 31 جانفي الجاري عبر كافة الوكالات والهياكل الولائية التابعة للصندوق. تهدف الى تذكير أرباب العمل بـ”ضرورة احترام الآجال القانونية لإيداع التصريح السنوي بالأجور والأجراء”.

وأشارت بوسيالة، إلى أنه في إطار عصرنة التسيير و تبسيط الإجراءات، يضع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. تحت تصرف المستخدمين جملة من الخدمات الرقمية، لا سيما البوابة الالكترونية www.télédéclaration.dz. للتصريح بالأجور و الأجراء.

كما ترمي هذه الحملة التحسيسية أيضا إلى تقديم شروحات حول خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي. والذي يعد إجراء جديدا يمكن من “تسوية الإشتراكات بانتظام، في ظل احترام الآجال القانونية، دون عناء التنقل”. وهي الخطوة التي تندرج في إطار تعزيز الخدمة العمومية.

