وكالة “كناص” الجزائر تفتح أبوابها غدا الجمعة

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء “وكالة الجزائر”. أنه سيتم فتح أبواب الوكالة غدا الجمعة الموافق لـ31 جانفي 2025.

وفي بيان للصندوق، أعلم من خلاله كافة أرباب العمل أنه سيتم مواصلة العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. الموافقة ليوم الجمعة 31 جانفي 2025. ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء .

وأشار الصندوق إلى أن الإجراء جاء من أجل السماح لأرباب العمل، بتسديد الاشتراكات والتصريح السنوي في مجال الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة وتجنب عقوبات وغرامات التأخير.

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