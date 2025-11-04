وكالة “كناص”: تسجيل 950 حادث عمل السنة الفارطة بالعاصمة

سجل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية الجزائر خلال سنة 2024 حوالي 950 حادث عمل. وهي تمثل حوالي 25٪ من إجمالي الحوادث المسجلة على المستوى الوطني.

ونظمت وكالة الجزائر يوما إعلاميا تحسيسيا حول الوقاية من المخاطر المهنية، مخصصا لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، الذي يعد من أكثر القطاعات عرضة لحوادث العمل والأمراض المهنية. حيث أشارت إلى تسجيل 12 حادثًا مميتًا. إضافة إلى تسجيل أمراض مهنية متعددة مثل الصمم المهني، الاضطرابات العضلية الهيكلية، وفقدان السمع.

ويأتي هذا اليوم بهدف نشر الوعي بأهمية تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية في ورشات العمل. بالنظر إلى أن قطاع البناء يسجل سنويًا أعلى نسبة من حوادث العمل سواء الخطيرة أو المميتة.

فاستعمال العتاد الثقيل والعمل في المرتفعات والظروف المناخية الصعبة تجعل من هذا القطاع بيئة مهيأة للمخاطر. مما يستدعي تعزيز الوعي والتكوين والتحسيس بمبادئ الصحة والسلامة المهنية.

وأشارت وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنها تنظم صباحيات الوقاية من المخاطر المهنية لسنة 2025 تحت شعار: «لنعمل معًا من أجل ورشات أكثر أمانًا».

