وكالة موديز الاقتصادية: الغموض السياسي بالجزائر سيحدث اختلالا ماليا

ترى وكالة موديز الامريكية للتصنيف الائتماني والاقتصادي، أن حالة الغموض السياسي التي تعيشها الجزائر، ستقوض آفاق النمو وتحدث اختلالات مالية.

وقالت إليسا باريسي كابوني، نائبة الرئيس والمحللة العليا في وكالة موديز: “كلما طال أمد الانتقال السياسي ، زاد الخطر الذي يمثله الوضع الائتماني للجزائر”.

وأشار تقرير موديز، أنه على غرار منتجي النفط الأكثر عرضة للخطر في المنطقة مثل ليبيا والبحرين وعمان ، فإن الجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط.

كما أكدت اتساع نطاق العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، بسبب استمرار ارتفاع أسعار التعادل المالي.

في الوقت نفسه، كشفت موديز عن بدأ انخفاض الإنتاج المتعلق بالمشاريع الاستثمارية المؤجلة في التأثير على النمو، مرجحة أن تؤدي التوترات السياسية الطويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ.

وأضاف التقرير أن العجز المالي، ارتفع إلى أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال صدمة أسعار النفط لعام 2015.