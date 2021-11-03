وكالة “ناسا” تنجح في زراعة وحصاد الفلفل الحار في مدار الأرض

أعلنت وكالة ناسا عن نجاحها في زراعة أول فلفل حار في الفضاء. حيث قام الرواد في محطة الفضاء الدولية بتحويل الخضار إلى سندويشات التاكو المكسيكية.

في السياق ذاته، قالت وكالة الفضاء الأمريكية حسب ما نقله موقع روسيا اليوم،إنه جرى زراعة الفلفل الحار من أجل دراسة Plant Habitat-04.

بالمقابل أوضحت ناسا: “تضمن التحقيق تحليلا ميكروبيا لتحسين فهم تفاعلات الميكروبات النباتية في الفضاء وتقييم الطاقم لنكهة وملمس وتغذية أول فلفل ينمو في الفضاء”.

ووفقا للباحثين، كانت هذه واحدة من أكثر التجارب تحديا التي أكملها برنامج الفضاء على الإطلاق.

من جانب آخر، كان الفلفل،الذي ينمو في محطة الفضاء الدولية منذ جويلية، من نوع “إسبانيولا” محسن، ينمو في وادي هاتش الشهير في نيو مكسيكو.

ووصفه حساب أبحاث المحطة الفضائية ISS Research على Twitter بأنه واحدة من أكثر التجارب النباتية تحديًا حتى الآن.

وغردت رائدة فضاء ناسا ميجان ماك آرثر، التي تعمل في محطة الفضاء الدولية، أنه بعد قطف الفلفل الحار، تم تقديم كل من البيانات والعشاء.

وكتبت آرثر في تغريدة “بعد الحصاد تذوقنا التشيلي الأحمر والأخضر”، مضيفة “أخيرا، لقد صنعت أفضل سندويشات التاكو الخاصة بي حتى الآن”.

طالع ايضا:

وكالة “ناسا” تحذر.. كوكب الأرض في خطر غدا

كما حذّرت وكالة الأبحاث “ناسا” من إختراق ثلاث كويكبات ضخمة للأرض نهاية الأسبوع وبالتحديد غدا السبت. إلى ذالك تعتبر هذه الكويكبات ضخمة خاصة وأن عرضها يصل إلى 30 مترا، وأنه ستكون أقرب إلى الأرض من القمر. و حسب الخبراء، فإن الكويكب من المفترض أن يقترب من الأرض غدا السبت من الساعة الثانية إلى السادسة مساءً.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها