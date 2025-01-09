وكالة ناسدا تشارك في معرض يناير بالجزائر العاصمة

شاركت الوكالة الولائية الجزائر وسط في المعرض الخاص بيناير بمناسبة رأس السنة الامازيغية لسنة 2975. وهذا على مستوى المركز التجاري البريد المركزي بالتنسيق مع بلدية الجزائر الوسطى.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تهدف الى انشاء موسسات مصغرة للمساهمة في التنمية المحلية والإقتصاد الوطني.

وكان الهدف من المشاركة التعريف بالجهاز، و المزايا الممنوحة في مرحلة الإنشاء والتوسيع وتطوير المؤسسات. وكذلك شروط الاستفادة من التوسعة سواءا في نفس النشاط او انشطة مغايرة .

وفي المعرض الذي عرف حضور جماهيري معتبر شاركت موسسات مصغرة ممولة من طرف الوكالة الولائية للعاصمة. لدعم وتنمية المقاولاتية في مجال الحرف التقليدية أين عرفوا بمنتوجاتهم التي استحسنها المواطنون. وشكروهم على الافكار والمجهودات المبذولة للحفاظ على التراث المادي للجزائر.

وقد تم من خلال هذا المعرض التواصل مع الشباب المقاول وتحفيزهم على استغلال الإمكانيات المتاحة لهم، من طرف جهاز ناسدا

للاشارة فإن المعرض يضم مختلف الصناعات التقليدية والحرفية، مأكولات تقليدية، عروض فلكلورية، وورشات تفاعلية، وهذا من 08 إلى غاية 17 جانفي 2025،