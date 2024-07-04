  وكالة ناسدا تطلق عملية تمويل المشاريع المصغرة عبر منصتها الرقمية

أطلقت اليوم الخميس الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية عبر منصتها الرقمية. عملية تمويل أصحاب المشاريع المصغرة الذين تم مرافقتهم وتكوينهم على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية. البالغ عددها 102 مركز موزعة عبر التراب الوطني.

حيث دعت الوكالة، ضمن فعاليات يوم إعلامي نظم بتاريخ اليوم لهذا الغرض. جميع الطلبة حاملي المشاريع الذين كانوا قد استفادوا من التكوين. للتسجيل عبر المنصة الرقمية https://www.nesda.dz/

هذا وقد بلغ عدد الطلبة المكونين من حاملي المشاريع 1777 طالب حامل مشروع مكون على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية وهي المراكز التي تم إنشاؤها على مستوى كافة جامعات الوطن.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى معاهد التكوين المهني في الأسابيع القادمة.