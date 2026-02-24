وكالة ناسدا تُوقع اتفاقية مع الشركة الجزائرية-السعودية للاستثمار “أسيكوم”

وقعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية شراكة وتعاون مع الشركة الجزائرية-السعودية للاستثمار “أسيكوم”.

وحسب بيان للوكالة، تم التوقيع من طرف المدير العام لوكالة “ناسدا”، بلال عشاشة، والمدير العام لشركة “أسيكوم”، محمد صالحي. وهذا على هامش ملتقى نظمته الوكالة حول “الشراكة حول تنمية وتوسيع أفاق المؤسسات المصغرة”، بحضور إطارات من الجانبين.

وفي تصريح صحفي، أكد عشاشة أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن “رؤية الوكالة الهادفة إلى الانتقال بالمؤسسات المصغرة من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة النمو والتوسع. من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة وشراكات نوعية تمكنها من تعزيز تنافسيتها واندماجها الفعال في النسيج الاقتصادي الوطني”.

وأوضح بأن هذه الاتفاقية تسمح للمؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها عبر جهاز “ناسدا” بالاستفادة من تمويلات “أسيكوم”. من أجل تطوير نشاطهم.

مضيفا أن انتقاء المؤسسات يتم تبعا لطبيعة المشروع، مقوماته واحتياجاته، وبالتوافق مع السياسة الاستثمارية ل”أسيكوم”.

ودعا عشاشة بالمناسبة جميع صناديق التمويل إلى الاستثمار في المؤسسات المصغرة الممولة من طرف “ناسدا”. بما يفتح لها آفاقا جديدة لدعم مشاريعها وتمكينها من أدوات النمو والتوسع.

ومن جهته، أكد صالحي أن إبرام هذه الاتفاقية “يعكس التزام أسيكوم بدعم الاستثمار المنتج ومرافقة المؤسسات المصغرة الواعدة. عبر توفير حلول تمويلية واستثمارية ملائمة. بما يسهم في خلق قيمة مضافة مستدامة وتعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني”.

وأضاف بأن هذه الاتفاقية تمنح فرصة لشركة “أسيكوم” لاستغلال الفرص الاستثمارية التي يوفرها أصحاب المشاريع الباحثين عن تنمية نشاطاتهم ومرافقتهم في خططهم التوسعية. باعتبار أن المؤسسات المصغرة تمثل رافعة أساسية لتحقيق التنويع لاقتصادي وخلق الثورة ومناصب الشغل.

وشكل ملتقى “الشراكة حول تنمية وتوسيع آفاق المؤسسات المصغرة” فضاء لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين في مجال دعم الاستثمار وتمويل المؤسسات.

وتم التطرق إلى آليات الشراكة والتمويل لا سيما عبر صناديق الاستثمار. واستعراض تجارب ناجحة لمؤسسات مصغرة تمكنت من تحقيق مسارات نمو نوعية. إضافة إلى مناقشة سبل مرافقة المؤسسات في مرحلة التوسع والتطوير.