وكالة aadl تطلق تطبيقا لتحديد مواعيد الإستقبال عن بعد 

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل “aadl” اليوم الإثنين تطبيقا إلكترونيا جديدا، سيتمكن من خلاله المكتتبون من تحديد مواعيد إستقبالهم ومتابعة ملفاتهم عن بعد.

كما سيتمكن كل مكتتب من تحميل التطبيق على هاتفه من خلال الدخول إلى play store ثم كتابة AADL بعدها يتوجه لتحميل التطبيق AADL-prise de rendez-vous .

وفي هذا السياق قال المدير العام لوكالة عادل محمد طارق بلعريبي، أن التطبيق من شأنه تقريب الإدارة من المواطن.

فمن خلال الولوج للتطبيق يصبح من حق المكتتب اختيار الوقت والساعة واليوم الذي يريد من أجل التقرب من وكالة عدل وطرح إنشغاله.

وأضاف المتحدث ان التطبيق الجديد يدخل في إطار عصرنة ورقمنة وكالة عدل، في،سياق تحسين خدماتها وضمان استقبال المكتتبين ومعالجة إنشغالاتهم.