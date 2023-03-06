وكالة CNAS بالعاصمة تنظم أبواب مفتوحة للوقاية من أجل صحة أفضل

نظّمت وكالة الضمان الإجتماعي “كناس” بالجزائر العاصمة، أياما تحسيسية وأبواب مفتوحة للأسبوع الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة.

وأقامت الوكالة أيام تحسيسية تحت شعار “الوقاية من أجل صحة أفضل: فلنتحرك الآن”. على مستوى هياكل المؤسسة العامة للمركز الصحي المحلي سيدي امحمد حامد بوشنافة.

وانطلقت أمس الأحد وإلى غاية الـ 11 مارس الجاري فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية تحت شعار “الوقاية من أجل صحة أفضل: فلنعمل الآن” وهذا بهدف ترسيخ ثقافة الوعي حول أهمية الوقاية .

كما تم تسطير مجموعة من الأنشطة على مستوى كافة المؤسسات والهياكل الصحية. حيث وضعت مختلف العيادات عبر الوطن برامج وقائية لمتابعة المرأة الحامل في كل مراحل الحمل.

وأشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على افتتاح الأسبوع الوطني الأول للوقاية الذي يدوم الى غاية 11 مارس الجاري على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن. كما شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة “الاستثمار أكثر في الوقاية التي تعد أولوية السلطات العمومية”. مشيرا الى أن وزارة الصحة “سطرت 22 برنامجا لهذا الغرض بهدف ترقية الخدمة المقدمة للمريض”.

كما اعتبر أن الوقاية تضمن للمجتمع الحماية الكافية وتقدم للسلطات العمومية الرؤية الواضحة حول تحسين التكفل بالمريض. مشيرا الى أن “السلطات العمومية أولت أهمية كبيرة لهذا الجانب خلال السنوات الفارطة. مما جعل المنظمة العالمية للصحة تصنف الجزائر ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور