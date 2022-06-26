وكالي وعزارة يتأهلان لنصف نهائي المصارعة الإغريقية

نجح المصارعان الجزائريان، عبد الكريم وكالي، وبشير سيد عزارة، في التأهل اليوم الأحد، لنصف نهائي المصارعة الإغريقية للألعاب المتوسطية.

وجاء تأهل الأول إلى الدور النصف نهائي، من نصيب المصارع بشير سيد عزارة، على حساب مصارع فرنسي.

كما تمكن مواطنه عبد الكريم وكالي، هو الآخر من بلوغ الدور النصف النهائي، على حساب مصارع ايطالي.

وياتي هذا ضمن مجريات اليوم الاول من منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، الجارية فعالياتها بوهران.