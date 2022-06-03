وكر للدعارة تحت غطاء العناية الجسدية.. الإطاحة بـ11 شخصا بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من الإطاحة بـ11 شخصا يمتهنون نشاط منافي للأخلاقيات والآداب العامة.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تمت هذه العملية، بالتنسيق مع اللجنة المختلطة المحلية لمراقبة النشاطات التجارية.

حيث وبعد خرجة ميدانية خاصة بمراقبة مراكز العناية الجسدية، تم تحديد مركز يمتهن نشاط منافي للأخلاقيات والآداب العامة تحت غطاء العناية الجسدية.

وأسفرت العملية التي تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنياية المختصة إقليميا، عن توقيف 11 شخصا منهم 8 نساء.

كما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ202000 دينار جزائري، يعد من عائدات هذا النشاط غير المشروع. بالإضافة إلى 8 هواتف نقالة تستعمل في إستدراج الزبائن.

وبعد استكمال الإجراءات القانونيـة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية وكر للدعارة تحت غطاء العناية الجسدية.

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