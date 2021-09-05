وكلاء إستيراد السيارات يستنجدون برئيس الجمهورية

راسل، ممثلو وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، مستنجدين به لتسوية ملف إستيراد السيارات.

واوردت رسالة الوكلاء، أن قطاعهم فقد 30000 عامل بشكل مباشر، وعشرات الآلاف بشكل غير مباشر.

واكد البيان، ان الوكلاء إستوفو الشروط القانونية لدفتر الشروط على حد قولهم.

ولفت، الوكلاء، إلى عجزهم على إستيراد قطع الغيار الاصلية، وذلك بسبب عدم الحصول على إعتماد نشاط وكلاء المركبات من طرف وزارة الصناعة، وهو الامر الذي أدى إلى عرقلة صيانة المركبات.

وتابع البيان، ان اللجنة التقنية المكلفة بممارسة نشاط وكلاء إستيراد السيارات لم تحترم الآجال المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من المرسوم التنفيذي رقم 21/175 ناهيك عن الشروط التعجيزية، يضيف المصدر.

وفي ختام البيان، دعا الوكلاء، رئيس الجمهورية، بالإفراج عن ملف إستيراد السيارات في اقرب الآجال، خاصة في ظل الإرتفاع الرهيب للسيارات المستعملة.