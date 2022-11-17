وكلاء السيارات: هذه شروط خدمة مابعد البيع

صدر اليوم الخميس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات بالجزائر.

ووفقا لذات العدد شمل دفتر الشروط مرسومين تنفذيين الاول يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. بينما المرسوم الثاني يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وألزم دفتر شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ضمان خدمة مابعد البيع للمركبات المبيعة.

وجاء في ذات المرسوم وجوب أن تضمن المصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية:

المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،

العناية والصيانة والتصليح مع ضمان قطع الغيار.

بـيع قــطـع الغـيار والــلــوازم الأصلـيـة أو ذات الـنـوعـيـة المصادق عليها من طرف المصنع المانح.

يجب أن تتوفر المصلحة ما بعد الـبيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على:

مركبات المساعدة.

أدوات التشخيص الإلكترونية (سكانير).

أجهزة وأدوات الرفع.

الأدوات الخاصة والعامة.

أدوات التفريغ.

مشاحن/ مشغلات البطاريات.

أدوات التنظيف والغسل.

خزانات الهواء المضغوط.

لوازم أشغال الهيكل والطلاء.

أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف.

أجهزة القياس الكهربائي.

يجب أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد حظيرة مركبات سياحية، ونفعـية خـفيفة للاسـتبدال طــ بقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من دفتر الشروط هذا، تتكون، على الأقل، من 15 مركبة مرقمة بإسمه، وهذا قبل تسويق أول مركبة.