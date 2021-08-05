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وكيل جمهورية العلمة: المؤبد لمن تورط في حرق الغابات وتشديد على إعادة النظر في القانون العام للغابات

بقلم قناة النهار
وكيل جمهورية العلمة: المؤبد لمن تورط في حرق الغابات وتشديد على إعادة النظر في القانون العام للغابات
حرائق
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