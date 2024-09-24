وكيل أعماله: “بن ناصر لم يكن متحمسا للعروض السعودية”

خرج إنزو رايولا، وكيل أعمال اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن صمته، ليرد على الإشاعات التي لاحقت موكلّه طيلة فترة التحويلات الصيفية الماضية.

وارتبط اسم لاعب الخضر، الصائفة الماضية بمغادرة ميلان، بعدما رشّحته العديد من التقارير للانتقال إلى الدوري السعودي. إلى جانب اهتمام جدي قادم من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وفي تصريحات خص بها “توتو سبورت” الايطالية، أوضح رايولا، بأن بن ناصر، الذي تلقى إصابة في تربص الخضر الأخير، ستبعده إلى نهاية سنة 2024، لم يكفر إطلاقا في مغادرة ميلان.

وقال وكيل أعمال لاعب الخضر: “ليس من السهل على بن ناصر مغادرة فريق كبير مثل ميلان. خاصة وأنه يرتبط معه بعلاقة عاطفية كبيرة للغاية”.

مضيفا: “لم يفكر مطلقا في ترك الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وحتى العروض السعودية لم تأخذ طابعا رسميا كما أن اللاعب لم يكن متحمسا لخوض هذه المغامرة”.

وختم رايولا: “بن ناصر يشعر براحة كبيرة في نادي ميلان وهو يرغب في مواصلة حمل قميصه على الأقل في المستقبل القريب”.