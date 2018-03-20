وكيل أعماله :”فقير لم يُقلل من إحترام الجزائر ولامكان للعاطفة”

الرياضة
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وكيل أعماله :”فقير لم يُقلل من إحترام الجزائر ولامكان للعاطفة”
بقلم إسماعيل عشاش

جدد “جون بيار بيرنيس”، وكيل أعمال الدولي الفرنسي، نبيل فقير، تأكيده بأن هذا الأخير أحسن الإختيار عندما قرّر تمثيل “الديّكة”.

وصرح لجريدة “لودوفيني ليبيري” ساخرا في البداية :”لا أعتقد بأن اللعب لفرنسا كان الخيار الأمثل، لقد قدمت له نصيحة سيئة”.

ليُردف بشكل أكثر جدي :”لا مكان للعاطفة في كرة القدم، الخيار كان من أجل مشواره الإحترافي، وهو مشوار يدوم من 10 لـ15 سنة”.

ليواصل :”علينا ألا نخلط بين الجانب العاطفي والرهان الرياضي، وأنا كنت ولا زلت مُقتنعا بأن نبيل قام بالخيار الأمثل”.

وختم :”فقير لم يُقلّل من إحترام الجزائر، ومُهمتي هي تقديم النصيحة، وفي النهاية نبيل وأسرته كانوا مُتفقين على اختيار فرنسا”.

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