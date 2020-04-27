وكيل أعمال بلفوضيل.. لهذا السبب لم ينجح اسحاق في الإنتر

كشف جيروجي أنتانغانا، وكيل أعمال الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، سبب فشل هذا الأخير في تجربته مع نادي إنتر ميلان، موسم 2013-2014.

وصرح جيروجي أنتانغانا، لصحيفة “كالتشيو ميركاتو”: “بلفوضيل، فشل في تجربته مع الإنتر، لأنه لم يمتلك النضج الكافي لتسيير تلك الفترة”.

وأضاف: “الموهبة وحدها لا تكفي للتألق، لهذا السبب فشل مع الإنتر، وعندما أتواصل معه يعبر لي عن ندمه لتضييع تلك الفرصة، ويعترف بأن مزاجه جعله يلقى هذا المصير”.

وأردف: “هناك سبب آخر، حيث طال بقاء اسحاق على دكة البدلاء، ما جعله يفقد قدراته، وبدأ يفكر في الرحيل، وهو ما حدث بانتقاله إلى ليفورنو”.

وتابع جيروجي أنتانغانا: “عشت مع بلفوضيل أوقاتا صعبة، وكدت أجن بسببه، لكنه تغير اليوم بعدما أصبح رب عائلة، أعتقد أنه كان بحلجة لبعض الوقت ليتألق، وهو ما حققه مع هوفنهايم، وأتمنى أن يواصل ذلك”.