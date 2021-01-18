وكيل أعمال بن العمري يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي السعودي

كشف مجيد بوعامر، وكيل أعمال اللاعب الجزائري “جمال بن العمري” عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي السعودي.
وقال وكيل أعمال بن العمري في تصريح لصحيفة “الرياضية” السعودية: “هذه المفاوضات لم تبدأ رسميًّا، والمحادثات لا تزال شفهية”.
وأضاف: “من الصعب الحكم عليها أو الحديث عن المرحلة التي وصلت إليها، وسيتبين مصيرها خلال الأسبوعين المقبلين”.
وتابع: ” صراحة هذه الأخبار تسببت في مشاكل لبن العمري هنا في فرنسا مع ناديه ليون“.
وختم كلامه: “بن العمري مرتاح في ناديه ويتدرب بصفة عادية ولكثرة الأحاديث عن عودته إلى الملاعب السعودية تسبب له بمشاكل”.
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