وكيل أعمال بن طالب يدافع عن لاعبه ويرد على إدارة شالك

الرياضة
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وكيل أعمال بن طالب يدافع عن لاعبه ويرد على إدارة شالك
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث مجيد يبدة، وكيل أعمال الجزائري نبيل بن طالب عن العقوبة الأخيرة التي تعرض لها لاعبه، من إدارة ناديه شالك

وقال مجيد يبدة، بخصوص بن طالب، في تصريح لـ”سبورت 1″: “نبيل استغرب هذه العقوبة، خاصة وأنه لم يتورط في أي حادث في آخر مباراة”.

وأَضاف وكيل الأعمال: “بن طالب كان محترفا للغاية منذ انطلاق الموسم، كما أنه وافق مؤخرا على تخفيض راتبه، مبديا احترامه للنادي ولتعزيز روح المجموعة”.

وتابع مجيد يبدة: “نحن جد متأسفين لهذا القرار الغير عادل، سنأخذ الوقت الكافي لدراسة الأمر بعناية، ويجب أن تحترم حقوق بن طالب”.


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