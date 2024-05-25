وكيل أعمال بن ناصر يحسم مستقبل اللاعب مع ميلان

كشف وكيل أعمال اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، مستجدات جديدة بخصوص مستقبل موكله مع نادي ميلان، بعد نهاية الموسم الجاري.

بعد أن تم تداول مؤخرا، أنباء عن إهتمام اللاعب بن ناصر بالإنتقال إلى أحد البطولات العربية بعد عام 2027.

وصرح إينزو رايولا وكيل أعمال لاعب الخضر بن ناصر، اليوم السبت، لموقع “توتو سبور” الإيطالي:”بن ناصر يعد قطعة أساسية في نادي ميلان، لايمكن الإستغناء عنه”.

وأضاف إينزو رايولا موضحا:”بن ناصر سعيد بتواجده في نادي أيسي ميلان، وبخصوص إمكانية إنتقاله إلى أحد الدوريات العربية أمر مستبعد، لأنه لايزال شابا، وسيكون له متسع من الوقت لحدوث ذلك”.

للإشارة، سيختتم بن ناصر موسمه الخامس مع الروسونيري، اليوم السبت، بمواجهة سالرنيتانا، برسم الجولة الأخيرة من “الكالتشيو” الإيطالي بداية من الساعة 19.45.