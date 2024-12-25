وكيل أعمال حاج موسى يتفادى الحديث عن مستقبل موكله

تفادى وكيل أعمال اللاعب الدولي الجزائري، الناشط في صفوف نادي فاينورد الهولندي، أنيس حاج موسى، محمد دحمان، عن الحديث على مستقبل موكله.

وفي آخر تصريحاته الإعلامية، اليوم الأربعاء، صرح وكيل أعمال لاعب الخضر:”هناك فريقين كبيرين في أوروبا يرغبان بشدة في الحصول على خدمات أنيس حاج موسى”.

وفضل وكيل أعمال اللاعب الجزائري، محمد دحمان، عدم تقديم تفاصيل جديدة بخصوص هذا الموضوع، إحتراما للفريقين و ضمان نجاح المفاوضات لترسيم الصفقة.

للإشارة، شهدت القيم التسويقية للاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي فينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى، ارتفاعا جنونيا، وصل إلى 6 أضعاف في ظرف بضعة أشهر.

وأعد موقع “ترانسفير ماركت” المختص في سوق انتقالات اللاعبين. تقريرا يخص اللاعبين الناشطين في الدوري الهولندي، الذين ارتفعت قيمتهم المالية في الفترة الماضية.

وتصدر القائمة حاج موسى، القائمة بعدما وصلت قيمته إلى 12 مليون أورو، وهو الذي كلف خزينة ناديه الهولندي 2 مليون أورو فقط، خلال الصائفة الماضية.

كما نوه الموقع المختص بالتطور الكبير في مسيرة لاعب “الخضر”. الذي كان ينشط قبل سنتين فقط في الدرجة الثالثة البلجيكية. بألوان أولمبيك شارلوروا، وهو الآن يتألق في رابطة أبطال أوروبا، رفقة فينورد، أمام كبار القارة العجوز.