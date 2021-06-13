وكيل أعمال “غزال”: “نحن في انتظار عرض بشكتاش” !

كشف وكيل أعمال النجم الجزائري “رشيد غزال“، أن هذا الأخير لا يزال في انتظار عرض بشكتاش الرسمي من أجل حسم مستقبله في أقرب وقت ممكن في ظل العروض الكثيرة التي تتهاطل على اللاعب، كما أكد “غزال” يريد البقاء في تركيا.

وقال “أنور فازولي” في تصريحات للصحف التركية: “أولوية غزال هي البقاء في بشكتاش، وهو في انتظار العرض الرسمي من الفريق بالإضافة إلى الاتفاق مع ليستر سيتي”.

وأضاف: “النصر السعودي؟ ربما تفاوضوا مع إدارة ليستر سيتي”.

وتابع: “هناك عروض، لقد تحدثنا في هذا الأمر سابقا، 6 أندية تحاول وبشدة التعاقد معه أبرزها من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا”.

يذكر أن “غزال” لعب هذا الموسم معارا من نادي “ليستر” إلى نادي “بشكتاش” أين تألق بشكل غير مسبوق في الدوري التركي وبعث مشواره من جديد.