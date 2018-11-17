وكيل أعمال “ماريو روي” يستفز “غولام”!

عمل “ماريو غيوفريدي” وكيل أعمال البرتغالي “ماريو روي”، على إستفزاز الدولي الجزائري، فوزي غولام، وإقتراب إسترجاعه لمكانته مع ناديه “نابولي”.

وأوضح “غيوفريدي”، بأن مُوكله غير مُتخوف تماما من فُقدان منصبه كظهير أيسر أساسي، في تشكيلة المدرب “كارلو أنشيلوتي” في المُستقبل.

وصرّح قائلا :”ماريو روي ليس قلقا بالمرة، ولا يوجد لاعب يُخيفه، وهو واثق من بقائه ركيزة لا يُمكن الإستغناء عنها”.

وإستغل “ماريو روي”، فترة إصابة “غولام”، للتحول لعنصر مُهم في صفوف كبير إيطاليا، ولكنه مُرشح للعودة كبديل بعد تعافي الجزائري.