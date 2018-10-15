وكيل أعمال “هني” في الحبس بسبب تبييض الأموال

يتواجد موجي بايت، وكيل أعمل الدولي الجزائري سفيان هني، في الحبس الإحتياطي ببلجيكا، بسبب صفقة انتقال هني، من أندرلخت إلى سبارتاك موسكو.

وكشف موقه “RTL” البلجيكي، أن موجي بايت، سيعرض غدا الثلاثاء أمام القضاء البلجيكي، للإستماع لأقوله بخصوص ضلوعه في فساد مالي، في الكرة البلجيكية.

وتتعلق هذه القضية، بصفقة انتقال سفيان هني، الصيف الماضي، من نادي اندرلخت البلجيكي، إلى سبارتاك موسكو، الروسي.

حيث اعتبر القضاء البلجيكي، أن هناك تضخيم لقيمة هذه الصفقة، بغرض تبييض الأموال من طرف موجي بايت، وكيل أعمال سفيان هني.

يذكر أن نادي سبارتاك موسكو الروسي، دفع ماقيمته 7 ملايين أورو، للظفر بخدمات سفيان هني، القادم من نادي أندرلخت البلجيكي.