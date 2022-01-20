وكيل الجمهورية: أطراف خارجية استغلت الطلبة في أمور مشبوهة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء ” فكّير رضا” اليوم الخميس، وقائع مثيرة بخصوص قضية النصب التي تعرض لها طلبة جامعيين، على يد صاحب شركة وهمية المسماة “FUTUR GATE” المدعو “ر.أسامة”.

وأورد وكيل الجمهورية: “في إطار معالجة القضية التي استقطبت الرأي العام مؤخرا. ارتأينا نحن نيابة الدار البيضاء عقد ندوة صحفية لأجل تناول موضوع ذي أهمية قضائية واجتماعية في الوقت نفسه. وهو النصب الموجه للجمهور والاتجار بالاشخاص وتبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، ومخالفةالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال”.

وأضاف وكيل الجمهورية أن هذه الظاهرة تكاد تفتأ بالمجمتع الجزائري بعدما انتقلت من استعمال الطرق التقليدية إلى طرق التواصل الاجتماعي. لجلب وخداع اكبر عدد ممكن من الضحايا.

ولأجل محاربة هذه الظاهرة أكد ذات المتحدث، أن الجريمة أصبحت تحترفها مجموعات إجرامية منظمة، باستغلال طلبة يريدون التحصيل العلمي.

وفي هذا الاطار تم معالجة قضية ذات صلة بالموضوع انجزتها الفرقة الجنائية التي قامت بعمل احترافي. حيث مكنت من تفكيك عناصر الشبكة الناشطة في مجال النصب على الجمهور، التي استهدفت عدد كبير من الجمهور قارب عددهم 75 ضحية. من قبل جماعة تتكون 12 شخصا بينهم 4 مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. باستعمال طرق احتيالية وتدليسية تحت غطاء الشركة وبتسميات مختلفة مثل شركة بالمحمدية word staudycenter wscalert، nista caramel.وفرعها بوهران.ب

وباستعمال ومضات اشهارية لدعوة أكبر عدد من المتمدرسين، لمواصلة الدراسة، من خلال مرافقتهم في مطار هواري بومدين، واستقبال بمطار الوجهة وكذا تأمين مصاريف الجامعة وتوفير السكن الجامعي بأكرانيا وكذا تركيا، والتسجيل في خدمة الهجرة.

الشركة كانت تتلقى أموالا بالعملة الوطنية والصعبة

وفضلا عن ذلك فإن تحريات الضبطية توصلت أن الشركة كانت تتعامل وتتلقى اموالا بالعملة الوطنية والاجنبية. بطرق غير شرعية بالتنسيق من جنسيات أجنبية لدفع التكاليف. بعد دفع الطلبة الاموال للأشخاص في تلك الدول وبمشاركة مؤثرين في الفيسبوك والانستغرام الذين ساهموا للترويج لهذه الشركة لجلب الشباب مقابل مبالغ مالية.

كما كشف وكيل الجمهورية أن التحريات توصلت إلى أن من بين الضحايا ممن توجهوا إلى الدول الاجنبية. تم استغلالهم في أمور مشبوهة بعدما ما تقطعت بهم السبل ونفذت منهم الاموال للعودة إلى أرض الوطن.

وفي نفس الاطار تم حجز وضبط عديد الممتلكات غير المشروعة كانت بحوزة الاعضاء.

واحيلت القضية على قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، بموجوب طلب افتتاحي لفتح تحقيق، وقد تم اصدار انابات قضائية لسماع ضحايا الشبكة الاجرامية المنطقة.

كما تم سماع المتهمون، حيث امتدت التحقيقات 12ساعة، وعليه أصدر قاضي التحقيق أمرا بايداع 11 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.

كما دعا وكيل الجمهورية كل الضحايا وكل من له معلونة أن يتقدم أمام نيابة الدار البيضاء او ألمصالح الامنية. خاصة الضحايا الذين لم يسعفهم الحظ لإيداع شكاويهم نظرا للعدد الكبير المتقدم أمام قاضي التحقيق لأجل التاسيس كطرف مدني.