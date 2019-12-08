وكيل الجمهورية: أويحيى تسبب بخسائر للخزينة قدرت بـ 7700 مليار سنتيم

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، إن الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تسبب بخسائر للخزينة قدرت بـ 7700 مليار سنتيم.

ويتابع أويحيى بجنحة المنح عمدا لامتيازات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، بحكم مراسلته 555 لاعضاء الحكومة، وبتحديد المجموعة 5+5 التي حددت قائمة مركبي السيارات وأقصت عدة معاملين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

وأشار الوكيل أن احمد اويحيى، قام بمعاملات تفضيلية لرجل الاعمال مازوز احمد، وهذا بمنحه الاعتماد والتمديد له بـ 12 شهرا، بناءا على طلب مازوز احمد.

وأكد أن اويحيى قام بأفعال تمس بحرية المنافسة بين المتعاملين، واعتمد مشروع مازوز قبل موفقة عليه من cni، مع و اعفاه من الضرائب، مما كبد الخزينة العمومية خسائر بـ 7700 مليار سنتيم.

وعن زوجة اويحيى، وولديه، فكشف الوكيل أن لديهم انشطة تتعارض مع انشطة اويحيى الحكومية.

ويتابع اويحيى بالتصريح الكاذب، حيث يمتلك حساب ببنك التنمية المحلية باسطاوالي، فيه 30 مليار سنتيم، تم ايداعها ما بين ماي 2017 وأوت 2018.

ويتابع أويحيى بتبييض الاموال، بعد تحقيقات خلية الاستعلام المالي التي اكتشفت أن حساب اويحيى عرف عدة ايداعات وتحويلات من حسابه لحساب زوجته وابنه في حساباتهم ببنك الجزائري الخارجي، مؤكدا أن اويحيى عجز عن تبرير مصدر هذه الاموال.