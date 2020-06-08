وكيل الجمهورية: التسجيل لحلفاية وسعداوي ليس مفبركا.. وهذه تفاصيل القضية

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أن التسجيل الصوتي لحلفاية ونسيم سعداوي ليس مفبركا و التحقيقات قد كشفت تطابقا كبيرا بين الأصوات في التسجيل وأصوات المتهمين.

وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد شاكر قارة أن التسجيل الصوت يزيد عن 3 دقائق و 48 ثانية وتم تسجيله بتاريخ 4 مارس 2020 على الساعة منتصف الليل و14 دقيقة، أين تم تحديد 7 خطوط هاتفية خلال التحقيق في القضية.

وفي ذات السياق أكد ذات المتحدث أنه قد تم الإستماع لـ9 اشخاص بخصوص القضية فضلا عن تأسس ممثل عن وزارة الشباب والرياضة كطرف مدني في القضية، وتم توجيه الإتهام من قبل النيابة العامة لثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بتاريخ 7 جوان 2020.

ومن مجمل التهم التي يواجهها المتهمون في القضية المساس بحرية الأشخاص التسجيل بدون رخصة، وضع تسجيلات لمكالمات بدون رخصة هاتفية في متناول الجمهور ، منح مزايا ومقابل مادي لتغيير سير منافسات رياضية.

وأكد وكيل الجمهورية أن الأشخاص الذين تم السماع إليهم يمكن إعادة استدعائهم في أي لحظة ، كما أنه يمكن للنيابة العامة أن تتابع كل من تثبت التحقيقات تورطه في القضية.